Под зданием Верховной Рады полиция демонтирует палатки (фото, видео) [ Редактировать ]
Под зданием Верховной Рады начался демонтаж палаток. На улицу Грушевского подогнали несколько грузовиков для вывоза мусора.
На данный момент лагерь протестующих сносят со стороны улицы Грушевского. Полиция ранее заявила, что проводит в палаточном городке следственные действия.
По последним данным известно о 100 задержанных.
Напомним, в полиции назвали причины штурма палаточного городка.
по теме
Штурм палаточного городка возле Рады: в полиции назвали причины
Возле Верховной Рады проводятся следственные действия по решению суда в рамках 2 уголовных производств, которые расследуют следователи полиции Киева.
Во время столкновений возле Рады пострадали 8 полицейских
В ходе столкновений между протестующими и полицией под зданием парламента во вторник пострадали 8 сотрудников правоохранительных органов
Судебная реформа: почему работа Нацполиции может остановиться?
Еще один кризис вдобавок к энергетическому и погодному - ожидают украинские правоохранители. Уже через две недели их работа может быть полностью парализована! Если до 15 марта не внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, то следователи просто застрянут в очередях к судьям.
В киевском метро бомж избил полицейского
Происшествие случилось 1 марта в столице на станции метро "Театральная"
Депутатам не удалось запретить русский язык на рекламных бордах
Депутатам Верховной Рады не удалось набрать необходимого количества голосов для принятия закона о размещении рекламы в городах.