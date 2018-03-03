Судебная реформа: почему работа Нацполиции может остановиться?

Еще один кризис вдобавок к энергетическому и погодному - ожидают украинские правоохранители. Уже через две недели их работа может быть полностью парализована! Если до 15 марта не внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, то следователи просто застрянут в очередях к судьям.