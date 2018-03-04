Как удалить страницу в Facebook (инструкция) [ Редактировать ]
Зависимость от лайков, бесцельное прокручивание новостных лент, агрессивные комментаторы - можно насчитать еще много негативных моментов, связанных с социальными сервисами. Запутанный интерфейс Facebook и обилие рекламы чаще не помогают, а только мешают общению с близкими людьми.
Для тех, кто все-таки решил порвать с Facebook, сервис предлагает два варианта: деактивацию и удаление аккаунта.
Как деактивировать аккаунт Facebook
Деактивация предполагает лишь временное отключение личного профиля. Если допускаете, что можете вернуться в Facebook, то этот вариант подходит для вас лучше всего.
Чтобы деактивировать свой профиль, войдите в него через сайт Facebook или мобильное приложение и перейдите в настройки. Если используете Android- или iOS-программу, нажмите "Настройки аккаунта" → "Общие" → "Управление аккаунтом" → "Деактивировать". Если вошли через сайт, кликните "Управление аккаунтом" → "Деактивировать аккаунт".
Введите пароль подтверждения и следуйте дальнейшим подсказкам.
Как удалить аккаунт Facebook
Удаление аккаунта стирает все ваши личные данные из социальной сети безвозвратно. Процедура запускается в течение нескольких дней (Facebook не уточняет этот срок) после отправки запроса на удаление. В этих временных рамках запрос ещё можно успеть отменить. Полное стирание данных из резервных систем занимает до трех месяцев.
Чтобы отправить запрос на удаление, перейдите по ссылке с любого устройства и, если потребуется, авторизуйтесь с помощью аккаунта, который хотите стереть. Затем действуйте по инструкции сервиса.
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