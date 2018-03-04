В Амстердаме впервые замерзли легендарные каналы (фото, видео) [ Редактировать ]
Из-за небывалых морозов каналы в столице Голландии Амстердаме замерзли впервые за шесть лет. Об этом сообщает The Guardian.
Толщина льда уже позволяет местным жителям кататься по каналам на коньках. Хотя еще в четверг, 1 марта, лед был слишком тонким, двое человек провалились и были спасены прохожими.
More skating on the canals this afternoon. Crazy times in #Amsterdam #canalliving pic.twitter.com/5KqJHjH8N8— jim butler (@TheSCAuthority) 2 марта 2018 г.
Ранее мы писали о том, что в Венеции засохли легендарные каналы.
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