Из-за небывалых морозов каналы в столице Голландии Амстердаме замерзли впервые за шесть лет. Об этом сообщает The Guardian.

Толщина льда уже позволяет местным жителям кататься по каналам на коньках. Хотя еще в четверг, 1 марта, лед был слишком тонким, двое человек провалились и были спасены прохожими.

More skating on the canals this afternoon. Crazy times in #Amsterdam #canalliving pic.twitter.com/5KqJHjH8N8