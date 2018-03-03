Кому непогода нипочем. В Британии пассажиры поезда устроили вечеринку, застряв в дороге на 15 часов. Путешествие из Лондона в Борнмут затянулось из-за сугробов на рельсах. Коротать время пришлось с песнями и плясками. Радуются весенней зиме и в Нидерландах - в Амстердаме наконец-то замерзли каналы. Теперь жители города и туристы рассекают по ним не в гондолах, а на коньках.

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В Бразилии - благодаря проливным дождям - популярный пешеходный маршрут превратился в дайверский. Необычный природный феномен наблюдают в муниципалитете Бонито. Туристическую тропу залила вышедшая из берегов река, но вода в ней настолько чистая и прозрачная, что пешеходным маршрутом теперь наслаждаются дайверы.

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Старые традиции на новый лад. В Китае на Фестивале фонариков в небо запустили дроны. Над городом Сиань сотни беспилотников загорались разными цветами, формируя фигурки и узоры. Шоу длилось 10 минут, для зрителей в небе "танцевали" полтысячи дронов.

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Случайно попались. В штате Аризона двое незадачливых воров попытались спрятаться от погони - в полицейском участке. Парочка погорела на краже в торговом центре города Пеория. Удирая от стражей порядка, парень и девушка одолели ограду и притаились во дворе. Как оказалось, полицейского участка. Прямо на виду камер видеонаблюдения. Там их и арестовали.

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Чудесное превращение. Весивший больше центнера парень похудел и стал похож на диснеевского принца. Пользователь сервиса "Реддит" по имени Джеф, сбросив 34 килограмма, поделился своими фото "до" и "после". Снимки собрали более 110 тысяч лайков, в комментариях шутят, мол, Шрек превратился в сказочного принца.

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А вот кому грозит обратное превращение, так это американцу Дону Горске. По его подсчетам, к маю он съест свой 30-тысячный Биг-Мак. Фанат сендвичей употребляет этот фаст-фуд 44 года - почти ежедневно. О достижениях Горске уже есть запись в Книге рекордов Гиннеса - его называют человеком, который съел Биг-Маков больше всех на планете.

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Завидовать простому американцу может президент США. Дональд Трамп перешел с фастфуда на здоровую еду. Произошло это после январского медосмотра. У политического лидера обнаружили признаки начинающегося ожирения. При росте 190 сантиметров, вес президента составил почти 109 килограммов. Уже несколько недель никто не видел Трампа за поеданием его любимых гамбургеров. Теперь в рационе президента больше супов, салатов и рыбы.