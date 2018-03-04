1 марта украинский певец Александр Пономарев представил в сети эмоциональный клип к новой песне "Найкраща".

Презентация видео состоялась на официальном YouTube-канале артиста.

В новом ролике певец предстал в неожиданном, несвойственном имидже, что само по себе уже является интригой и особенностью этой видеоработы.

Главную женскую роль в клипе сыграла актриса Евгения Лоза, одного из мужских персонажей - актер Юрий Дьяк. Роль режиссера на себя уже не впервые в работах Пономарева взял Влад Разиховский, чьей руке также принадлежит предыдущий трогательный клип на песню "Полонений".

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