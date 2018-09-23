У всех бывают моменты, когда немного не рассчитали свой бюджет, и потратили все на шоппинг. Очнувшись с множеством пакетов в руках вы с ужасом осознаете, что до зарплаты осталась еще неделя, а в кошельке - почти пусто. Не отчаивайтесь, на Лайфхакере подсказали, как можно оптимизировать свои расходы.

1. Постарайтесь сократить транспортные расходы

Расходы на транспорт - статья, которую не так-то просто сократить. На работу добираться как-то все равно придется, иначе неделя до зарплаты может растянуться на неопределенный период. И все же есть несколько способов оптимизировать траты.

Если место работы находится менее чем в 5 км от дома и на улице не 30 градусов ниже нуля, то можно совсем отказаться от транспорта. Это расстояние преодолевается легким шагом менее чем за час, и такая прогулка на свежем воздухе принесет не только экономию, но и пользу здоровью.

Если вы используете автомобиль, подумайте, не выгоднее ли будет на неделю пересесть на общественный транспорт.

Если рядом с вами живет кто-то из коллег, можно попросить его подвозить вас. При этом важно быть дисциплинированным пассажиром, который не опаздывает и не отвлекает от дороги.

2. Проверьте съестные запасы

Мало для кого словосочетание "пустой холодильник" действительно обозначает абсолютно свободные полки. Обычно там будут лежать три-четыре яйца, маленький кусочек сыра, пол-лимона, банки рыбных консервов и горошка или еще что-то пригодное для еды. В шкафчике окажутся по полпачки гречки, риса и макарон, в лукошке под раковиной - две луковицы и три картофелины.

Если грамотно распорядиться припасами, вполне можно осилить полноценное меню из нескольких блюд на всю неделю с минимальными дополнительными тратами или вовсе без них.

3. Переключитесь на продукты подешевле

Если вы привыкли покупать молоко от коров, выращенных на альпийских лугах, и фермерское мясо, самое время узнать, что еще есть в ассортименте гипермаркетов. За пределами люкс-сегмента существует множество продуктов с нормальным составом. Даже тем, кто обычно не шикует, есть смысл посмотреть, что еще стоит на полках. И, конечно, обращайте внимание на скидки.

4. Откажитесь от общепита

Обед на работу лучше брать с собой из дома. Даже если у вас на полках шаром покати и продукты для приготовления все равно придется покупать, это все равно будет дешевле, чем отдавать деньги за бизнес-ланч.

Например, на 100 гривен можно купить приблизительно полкилограмма голеней или бедер курицы, пачку риса, немного моркови, лука и картофеля. Не очень прожорливый человек получит из этих продуктов суп и рисовую кашу типа плова на всю неделю, и все по цене одного бизнес-ланча. Конечно, разнообразным такое питание не назовёшь, но в отсутствие финансов вариантов немного.

5. Проведите инвентаризацию купонов и бонусов

В кошельке или на полке вполне могли заваляться купоны, благодаря которым можно получить скидку в супермаркете. Если ваша банковская карта подключена к бонусной программе, но вы ей мало пользуетесь, самое время разобраться, как это работает и где можно расплачиваться баллами. Используйте все инструменты, которые помогут сэкономить.

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