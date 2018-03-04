Большие исследования на трудные темы, тысячестраничные биографии и длинные романы мы очень любим, ведь с ними можно жить неделями, переваривать поступки героев, додумывать сюжет. А можно получить все то же самое за один день от короткой и впечатляющей книги. ReadRate предлагает список произведений, которые вы гарантированно не сможете отложить на потом.

"Катушка синих ниток"

Энн Тайлер

Книга стала одной из самых ожидаемых в 2016 году. Сюжет с первой страницы втягивает вас в уютный мир маленького американского городка и добропорядочной семьи. Так и хочется поселиться в большом доме с отзывчивыми мамой и папой, собакой лабрадором и тремя выросшими детьми. Но все окажется не так просто: Энн Тайлер расскажет о том, что счастливых семей не бывает. У каждого в шкафу найдутся скелеты и скелетики, которые в процессе рассказа вылезут наружу. Не так чтобы очень страшные, такие найдутся у каждого первого. Дети выскажут свои обиды, родители удивятся. Небольшой роман о важности семейных связей, который просто невозможно отложить.

"Когда бог был кроликом"

Сара Уинман

В своей дебютной книге автор искусно проанализировала семейные и дружеские отношения. Великолепные переходы от безысходно-горьких к беззаботно-жизнерадостным моментам повествования увлекают читателя своей легкостью и простотой изложения, а мастерски прописанные характеры персонажей создают ощущение, что перед вами не герои книги, а давние знакомые, и что вы сами сопричастны к жизни этой семьи. В этой книге история о маленькой девочке Элли, о ее больших проблемах, и о кролике, кличка которого бог. О детстве, юности, зрелости. О первых надеждах и первых разочарованиях. О взлетах и падениях, триумфах и поражениях.

"Праздник, который всегда с тобой"

Эрнест Хемингуэй

То, что был счастлив, почему-то понимаешь очень поздно. Эрнест Хемингуэй это проходил, когда писал "Праздник, который всегда с тобой" – светлое воспоминание о счастливых мгновениях в Париже с первой женой и любимым сыном. Времени, когда денег было мало, вдохновение накрывало, к обеду подстреливались голуби, а строки сами собой выплескивались на бумагу. Пройдет время, и Хемингуэй очень пожалеет о своем решении уйти от первой жены. Последние строки "Праздника" пронизаны грустью и утраченными возможностями. Но все равно после этой книги хочется спонтанных путешествий, прогулок по парку и немножечко безумств.

"Замок из стекла"

Джаннетт Уоллс

Истории из жизни всегда читаются на одном дыхании. Особенно если это "Замок из стекла" - рассказ журналистки Джаннетт Уоллс о детстве, проведенном с очень творческими родителями. Настолько творческими, что они забывали кормить детей и никогда не соглашались на работу, противоречащую их жизненным принципам. Вообще все, что по части быта, родители маленькой Джаннетт презрительно называли мещанством. Правдивый рассказ Уоллс о маленьком неотапливаемом вагончике, банке бобов на неделю и сказках на ночь о "замке из стекла" поражает. Перескакивая со страницы на страницу, все думаешь: ну когда у родителей проснется здравый смысл? А потом, когда книга будет прочитана, останется вопрос: простили ли дети своих неразумных взрослых?

"Большой и Добрый Великан"

Роальд Даль

Кто сказал, что детские книги подходят только детям? "Большой и Добрый Великан" Роальда Даля поднимает настроение читателю любого возраста. Словарный запас пополнится словами вроде "восклубнительно!", "ушикательный" и "бурзофук", а сердце порадуется прекрасной истории дружбы маленькой девочки и единственного в мире Большого и Доброго Великана.

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