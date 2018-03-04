В Киеве вспыхнул масштабный пожар в подземном паркинге [ Редактировать ]
В ночь на 4 марта, на массиве Осокорки, в подземном паркинге сгорело около 5 автомобилей. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
"Масштабный пожар в Киеве на Чавдар 13 в подземном паркинге сгорело около 5 авто. Работают спасатели. Сильное задымление", - сообщает ресурс.
Ранее мы писали о том, что в центре Киева загорелось кафе.
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