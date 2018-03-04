Непогода в США: число погибших возросло [ Редактировать ]
Снег и сильные дожди, сопровождающиеся сильным ветром, отмечены на территории 15 штатов восточного побережья США. Без света остались более 1 миллиона потребителей, отменены тысячи авиарейсов.
Число погибших из-за штормового ветра в штатах на восточном побережье США, возросло до восьми. Об этом сообщает телеканал NBC News.
Губернатор штата Виргиния объявил на его территории режим чрезвычайного положения.
Ранее мы писали о том, что из-за непогоды в США погибли пять человек.
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