В Италии обнародовали первые данные экзитполов по итогам парламентских выборов, передает Rai.

Так, лидером стала правоцентристская коалиция, набрав от 33 до 36% голосов.

За популистское "Движение 5 звезд" (M5S), согласно опросам, уже проголосовали в среднем от 29,5 до 32,5% итальянцев.

Так, согласно опросам, за входящую в коалицию партию "Вперед, Италия" (партия Сильвио Берлускони) и правопопулистскую "Лигу Севера" проголосовали по 13-16% избирателей, а за националистическую "Братья Италии" - 4-6 %.

За ними с отрывом следует левоцентристская Демократическая партия Маттео Ренци (20,5-22,5%).

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