Выборы в Италии: обнародованы первые результаты [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В Италии обнародовали первые данные экзитполов по итогам парламентских выборов, передает Rai.
Так, лидером стала правоцентристская коалиция, набрав от 33 до 36% голосов.
За популистское "Движение 5 звезд" (M5S), согласно опросам, уже проголосовали в среднем от 29,5 до 32,5% итальянцев.
Так, согласно опросам, за входящую в коалицию партию "Вперед, Италия" (партия Сильвио Берлускони) и правопопулистскую "Лигу Севера" проголосовали по 13-16% избирателей, а за националистическую "Братья Италии" - 4-6 %.
За ними с отрывом следует левоцентристская Демократическая партия Маттео Ренци (20,5-22,5%).
Накануне в Словакии заявили о возможных досрочных выборах из-за убийства журналиста.
по теме
В Италии проходят парламентские выборы
Итальянцы сегодня голосуют за новый парламент. Впервые выборы проходят по смешанной системе - мажоритарно-пропорциональной. Ни одной из политсил не прогнозируют победы и аналитики уже предрекают сложные коалиционные переговоры.
Скоро выборы в территориальные громады
Украина на пороге очередных местных выборов. Состояться они должны 29 апреля - сразу в 40 вновь созданных территориальных объединенных громадах. И хотя в запасе еще два месяца, ряд политических сил уже начали активную подготовку к избирательному процессу.
Президента Армении выбрали путем тайного голосования
В пятницу, 2 марта, парламент Армении избрал нового президента страны путем тайного голосования.
Карлес Пучдемон відмовився очолювати регіон
Замість себе колишній голова Каталонії Карлес Пучдемон просить парламент регіону підтримати кандидатуру іншого сепаратиста Жорди Санчеса, який зараз у в'язниці.
Итальянский жандарм зверски расстрелял жену и дочерей
Итальянский карабинер серьезно ранил свою супругу и расправился с дочерьми в городе Чистерна-Ди-Латина (неподалеку от Рима).