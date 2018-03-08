Каждая женщина - будь-то девочка или бабушка - в этот особенный праздник желает получит поздравление от мужчин.

Podrobnosti.ua подобрали 8 интересных поздравлений для любимых женщин.

Тебя сегодня не узнать -

Глаза, как звездочки, сияют.

И надо это нам признать -

Вниманье женщин окрыляет!

Прими ж сегодня от коллег

С 8-м ты Марта поздравленья!

Проблемы тают пусть, как снег,

И прочь текут ручьем весенним!

В день восьмого марта чудный

От души тебя поздравлю!

Много добрых пожеланий

Мысленно тебе отправлю.

Наряжайся, будь красоткой

И готовься веселиться:

Этот праздник надо встретить

Так, чтоб было, чем гордиться!

Пусть запомнят все надолго

Яркий день - восьмое марта!

Я тебе желаю много

Счастья, радости, азарта!

Накануне дня Восьмого марта,

Переживает весь мужской народ:

Им нужно как пчеле вертеться,

Забот и дел у них невпроворот!

Купить цветы, подарки, фрукты,

Поздравить тещу, смс-ку написать...

Чтоб угодить прекрасной половине,

Придется ночку целую не спать!

Твои любимые цветы

Согрею я своим дыханьем

В день Женского Очарованья.

Они прекрасны, как и ты!

И пусть исполнятся мечты,

И сбудутся Весны желанья,

И сердцу милые черты

Пленяют также обаяньем!

С праздником!

Моя милая подруга,

Тебе раскрою я секрет.

Мы как сестры друг для друга,

И крепче дружбы в мире нет.

Поймем друг друга с полуслова,

Разделим радость и печаль

Я повторить готова снова -

Подруги лучше не сыскать.

И разлучить нас не дано,

Пусть падают хоть штабели парней.

Ведь дружба наша, как вино,

С годами лишь ценней.

Ну что, девчонки, дождались мы с вами!

8 марта в двери к нам стучится!

Непросто быть в сей праздник мужиками -

Им предстоит пред нами преклониться!

Уборка ляжет на мужские плечи в праздник,

Готовка тоже вам, ребята, предстоит!

Дарите нам подарков много разных -

Путь к сердцу нашему так будет вам открыт!

Самых прекрасных и самых любимых,

Женщин, красивых, неповторимых.

С праздником женским мы вас поздравляем,

Самого лучшего в жизни желаем.

Будьте любимы всегда и желанны,

Ласковы, нежны и долгожданны.

В жизни - эмоций чудесных и ярких!

С праздником, женщины, вас! С 8 марта!

Пусть в душе цветут тюльпаны

И фиалки, и сирень,

Стань, подруга, самой пьяной

От любви в весенний день!

Но держись на шпильках стойко,

Чтобы марку не терять.

Будь задорной, громкой, бойкой

И веди себя на "5"!

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