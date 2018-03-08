8 марта: как интересно поздравить женщин [ Редактировать ]
Каждая женщина - будь-то девочка или бабушка - в этот особенный праздник желает получит поздравление от мужчин.
Podrobnosti.ua подобрали 8 интересных поздравлений для любимых женщин.
Тебя сегодня не узнать -
Глаза, как звездочки, сияют.
И надо это нам признать -
Вниманье женщин окрыляет!
Прими ж сегодня от коллег
С 8-м ты Марта поздравленья!
Проблемы тают пусть, как снег,
И прочь текут ручьем весенним!
В день восьмого марта чудный
От души тебя поздравлю!
Много добрых пожеланий
Мысленно тебе отправлю.
Наряжайся, будь красоткой
И готовься веселиться:
Этот праздник надо встретить
Так, чтоб было, чем гордиться!
Пусть запомнят все надолго
Яркий день - восьмое марта!
Я тебе желаю много
Счастья, радости, азарта!
Накануне дня Восьмого марта,
Переживает весь мужской народ:
Им нужно как пчеле вертеться,
Забот и дел у них невпроворот!
Купить цветы, подарки, фрукты,
Поздравить тещу, смс-ку написать...
Чтоб угодить прекрасной половине,
Придется ночку целую не спать!
Твои любимые цветы
Согрею я своим дыханьем
В день Женского Очарованья.
Они прекрасны, как и ты!
И пусть исполнятся мечты,
И сбудутся Весны желанья,
И сердцу милые черты
Пленяют также обаяньем!
С праздником!
Моя милая подруга,
Тебе раскрою я секрет.
Мы как сестры друг для друга,
И крепче дружбы в мире нет.
Поймем друг друга с полуслова,
Разделим радость и печаль
Я повторить готова снова -
Подруги лучше не сыскать.
И разлучить нас не дано,
Пусть падают хоть штабели парней.
Ведь дружба наша, как вино,
С годами лишь ценней.
Ну что, девчонки, дождались мы с вами!
8 марта в двери к нам стучится!
Непросто быть в сей праздник мужиками -
Им предстоит пред нами преклониться!
Уборка ляжет на мужские плечи в праздник,
Готовка тоже вам, ребята, предстоит!
Дарите нам подарков много разных -
Путь к сердцу нашему так будет вам открыт!
Самых прекрасных и самых любимых,
Женщин, красивых, неповторимых.
С праздником женским мы вас поздравляем,
Самого лучшего в жизни желаем.
Будьте любимы всегда и желанны,
Ласковы, нежны и долгожданны.
В жизни - эмоций чудесных и ярких!
С праздником, женщины, вас! С 8 марта!
Пусть в душе цветут тюльпаны
И фиалки, и сирень,
Стань, подруга, самой пьяной
От любви в весенний день!
Но держись на шпильках стойко,
Чтобы марку не терять.
Будь задорной, громкой, бойкой
И веди себя на "5"!
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