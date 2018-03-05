В Минсоцполитики заверили, что средств государственного бюджета достаточно, чтобы начать выплату обновленных военных пенсий.

Об этом заявил замминистра социальной политики Николай Шамбир, сообщает УНН.

Чиновник подчеркнул, что расходы на выплату обновленных пенсий военнослужащих покрываются из государственного бюджета. Это означает, что никакой нагрузки или угроз для работодателей не существует.

Также были названы беспочвенными опасения повышения налогов, взимаемых с работающих украинцев. Причем повышение пенсий военным не отразится на солидарной системе пенсионного обеспечения.

В Пенсионном фонде Украины заявили, что обновленные выплаты военнослужащим начнутся с марта 2018 года.

Пенсии были повышены в среднем на 1500 гривен. Впереди еще два этапа, которые будут реализованы в 2019 и 2020 годах. В результате военные пенсионеры будут получать выплаты в размере не менее 6000 гривен ежемесячно.