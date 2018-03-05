Министерство здравоохранения лишило лицензии коммунальное некоммерческого предприятия "Консультативно-диагностический центр", которое расположено в Деснянском районе столицы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно данным пресс-службы, главный врач медучреждения вопреки требованиям закона не задекларировал около 3500 м2 помещений заведения. После выявления данных нарушений было принято решение об аннуляции лицензии на медпрактику учреждения.

В связи с ситуацией вокруг "Консультативно-диагностического центра" Министерство создало комиссию для его внеплановой проверки с целью определения соблюдения лицензионных требований.

Напомним, что в Украине стало больше бесплатных лекарств.