Одна из киевских клиник лишилась лицензии [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения лишило лицензии коммунальное некоммерческого предприятия "Консультативно-диагностический центр", которое расположено в Деснянском районе столицы.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно данным пресс-службы, главный врач медучреждения вопреки требованиям закона не задекларировал около 3500 м2 помещений заведения. После выявления данных нарушений было принято решение об аннуляции лицензии на медпрактику учреждения.
В связи с ситуацией вокруг "Консультативно-диагностического центра" Министерство создало комиссию для его внеплановой проверки с целью определения соблюдения лицензионных требований.
Напомним, что в Украине стало больше бесплатных лекарств.
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