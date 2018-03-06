У берегов полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщают в Камчатской филиале Геофизической службы Российской академии наук.

Эпицентр находился на глубине 40,7 км напротив Авачинского залива в 167 километров восточнее Петропавловска-Камчатского, передает Интерфакс.

Данные о жертвах и разрушениях не поступали. Также неизвестно, существует ли угроза цунами.

Напомним, что 2 марта у берегов Индонезии произошло сильное землетрясение.