Вблизи Камчатки произошло мощное землетрясение [ Редактировать ]
У берегов полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщают в Камчатской филиале Геофизической службы Российской академии наук.
Эпицентр находился на глубине 40,7 км напротив Авачинского залива в 167 километров восточнее Петропавловска-Камчатского, передает Интерфакс.
Данные о жертвах и разрушениях не поступали. Также неизвестно, существует ли угроза цунами.
Напомним, что 2 марта у берегов Индонезии произошло сильное землетрясение.
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