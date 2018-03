Полиция Лос-Анджелеса задержала 47-летнего Терри Брайанта, который украл статуэтку "Оскар" у актрисы Фрэнсис МакДорманд. Об этом сообщает Reuters.

"Терри Брайант был арестован вечером, 5 марта, после того, как награда МакДорманд исчезла во время Губернаторского бала в Голливуде", - отмечается в сообщении.

Украденная статуэтка была найдена и возвращена Фрэнсис МакДорманд. Похититель успел снять видео вместе со статуэткой, где он объявил: "Смотрите, это я выиграл его! Это мой!"

В сообщении также отмечено, что мужчины впоследствии выпустили под залог в $20 тыс.

"Почти сразу Фрэнсис и ее "Оскар" воссоединились. Они отпраздновали возвращение двойным чизбургером из ресторана "In and Out", - заявил официальный представитель актрисы Саймон Холз.

