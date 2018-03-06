Оскар-2018: у победительницы кинопремии украли статуэтку [ Редактировать ]
Полиция Лос-Анджелеса задержала 47-летнего Терри Брайанта, который украл статуэтку "Оскар" у актрисы Фрэнсис МакДорманд. Об этом сообщает Reuters.
"Терри Брайант был арестован вечером, 5 марта, после того, как награда МакДорманд исчезла во время Губернаторского бала в Голливуде", - отмечается в сообщении.
Украденная статуэтка была найдена и возвращена Фрэнсис МакДорманд. Похититель успел снять видео вместе со статуэткой, где он объявил: "Смотрите, это я выиграл его! Это мой!"
В сообщении также отмечено, что мужчины впоследствии выпустили под залог в $20 тыс.
"Почти сразу Фрэнсис и ее "Оскар" воссоединились. Они отпраздновали возвращение двойным чизбургером из ресторана "In and Out", - заявил официальный представитель актрисы Саймон Холз.
Ранее мы публиковали список всех победителей кинопремии.
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