Все регионы Украины обеспечены вакцинами от кори - Минздрав [ Редактировать ]
Во все области Украины поставлена партия вакцин от кори в количестве 220 тысяч доз. В Черниговскую область вакцины должны поступить 6 марта.
Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина, передает "Интерфакс".
"Все регионы уже обеспечены вакцинами от кори, паротита, краснухи, кроме Черниговской области, которая сегодня (6 марта - ред.) ожидает свою поставку", - сказала она.
Заместитель министра призвала как можно быстрее распределить препараты между районами.
"Согласно нашей информации, по состоянию на вчера (5 марта - ред.) только Киев и Житомирская область распределили вакцины по регионам", - добавила заместитель министра.
Напомним, ранее в Минздраве заявили, что корь в Украине "подкосила" почти 6 тысяч человек.
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