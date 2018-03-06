Во все области Украины поставлена партия вакцин от кори в количестве 220 тысяч доз. В Черниговскую область вакцины должны поступить 6 марта.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина, передает "Интерфакс".

"Все регионы уже обеспечены вакцинами от кори, паротита, краснухи, кроме Черниговской области, которая сегодня (6 марта - ред.) ожидает свою поставку", - сказала она.

Заместитель министра призвала как можно быстрее распределить препараты между районами.

"Согласно нашей информации, по состоянию на вчера (5 марта - ред.) только Киев и Житомирская область распределили вакцины по регионам", - добавила заместитель министра.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что корь в Украине "подкосила" почти 6 тысяч человек.