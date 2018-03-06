Сало полезно для человеческого организма. Оно способствует укреплению почек, сердца, костной системы.

Диетологи часто говорят, что еда с высоким содержанием жиров провоцирует формирование атеросклероза. Но когда речь идет о жирах, все не так-то просто. Поскольку организм не способен обходиться без этого компонента, выбирая жиросодержащие продукты, стоит учитывать их свойства, передает hbit.ua.

Главным образом, стоит обращать внимание на то, сколько в продукте содержится ненасыщенных жирных кислот.

Благодаря таким свойствам, сало наделено способностью укреплять почки, сердце, костную систему.

В ряду жирных продуктов врачи на особое место ставят свиное сало, которое наделено редкостным набором ненасыщенных жирных кислот. В сале содержится арахидоновая кислота, которую причисляют к одной из четырех жирных незаменимых кислот.

Арахидоновую кислоту включили в состав фосфолипидов, которые составляют основу мембран клеток и нужна она для передачи сигналов клетки – как воспалительного медиатора. Арахидоновая кислота обеспечивает правильную работу костной ткани, несет ответ за рост костных клеток, работу сердечной мышцы, почек, принимает участие в холестериновом обмене.

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