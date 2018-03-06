Поисковик Google ошибочно сообщил о смерти актера Генри Кавилла. Актер известный по роли Супермена. Об этом рассказал сам Генри Кавилла на своей странице в Instagram.

"Когда узнал, что умер два дня назад", - написал актер под своим фото.

Генри рассказал, что эту новость ему сообщили поклонники. После того, как слух о кончине был опровергнут, фанаты Кавилла начали в шутку говорить, что "Бэтмену рано радоваться".

Напомним, что Google сможет предсказывать смерть человека.