Google заживо "похоронил" Супермена [ Редактировать ]
Поисковик Google ошибочно сообщил о смерти актера Генри Кавилла. Актер известный по роли Супермена. Об этом рассказал сам Генри Кавилла на своей странице в Instagram.
"Когда узнал, что умер два дня назад", - написал актер под своим фото.
Генри рассказал, что эту новость ему сообщили поклонники. После того, как слух о кончине был опровергнут, фанаты Кавилла начали в шутку говорить, что "Бэтмену рано радоваться".
When you learn that you died 2 days ago....
Публикация от Henry Cavill (@henrycavill)
Напомним, что Google сможет предсказывать смерть человека.
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