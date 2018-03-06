357 миллионов детей живут в зонах конфликта по всему миру. Об этом заявила заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Кейт Гилмор, передает сайт организации.

Отмечается, что это на 75 % больше, чем в 1990 годы.

По словам Гилмор, только в 2016 году 43 миллиона детей в десятках стран нуждались в гуманитарной помощи.

"Тысячи девочек по всему миру стали жертвами сексуальной эксплуатации и насилия. Многих детей используют в качестве дешевой или бесплатной рабочей силы, заставляют участвовать в боевых действиях, калечат и убивают. Наша жестокость в отношении детей нам очень дорого обойдется - особенно детям. Нам всем должно быть стыдно", - сказала Гилмор.

В рамках ежегодной сессии Совета по правам человека обсуждалось положение детей в условиях гуманитарного кризиса. Участники дискуссии, в частности, напомнили, что более половины всех беженцев в мире - дети. 25 процентов детей школьного возраста живут в странах, которые находятся в тяжелой гуманитарной ситуации.

Гилмор подчеркнула, что права детей должны быть приоритетом при принятии важных решений - всегда и повсюду.

"На сегодняшний день мировому сообществу не удалось поставить интересы детей во главу угла", - отметила Гилмор.

Напомним, ранее сообщалось. что 138 детей погибли в следствие войны на Донбассе.