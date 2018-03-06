Поджог офиса в Ужгороде: подозреваемым избрали меру пресечения [ Редактировать ]
Арест без права залога. Суд избрал меру пресечения для подозреваемых в поджоге офиса Общества венгерской культуры в Ужгороде. Как прошло заседание и что рассказали задержанные - знает Марина Коваль.
На скамье подсудимых сорока-двухлетний житель Кропивницкого - Александр, бывший участник АТО. Он опускает голову и не общается с журналистами. В прокуратуре подозревают: именно он с двумя подельниками подожгли офис Общества культуры венгров в Ужгороде. Камеры наблюдения зафиксировали, как незадолго до инцидента, подозреваемые въехали на территорию Закарпатья и остановились в Мукачеве.
"Саме для підготовки вибухового пристрою, а також для маскування себе, придбали стрічку самоклейку-скотч, рукавички та термо у вигляді балаклави".
Второй задержанный - Владимир, служил вместе с Александром в зоне АТО. Ему 55. Еще вчера - не хотел говорить и отказался от государственного защитника. Сегодня - приехал его адвокат. Подозреваемый на суде стал уверять, что ничего о запланированном взрыве не знал.
"Противоправных действий я не совершал, и ни с кем в сговор не входил. Пригласил для этой цели - прокататься и отметить выход на пенсию".
Адвокат Владимира просил, чтобы его подзащитного - отпустили, мол, у него - проблемы со здоровьем.
"Неодноразово, більше 5 разів був в АТО, отримав там інвалідність другої групи, ні до якої кримінальної відповідальності не притягався", - говорит Евгений Шалига, адвокат задержанного Владимира.
Прокуратура выдвинула подозрение задержанным по двум статьям - организация теракта и умышленное повреждение имущества. Им грозит 12 лет тюрьмы. У суда прокуроры просят на время следствия - арестовать задержанных, без права внесения залога. Суд - поддерживает.
"Обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задовільнити".
В ближайшие два месяца задержанные проведут в СИЗО. Третий злоумышленник - в бегах. По данным правоохранителей, именно он заказал и координировал поджег офиса венгров. Это житель Приднестровья, с которым у Украины - нет соглашения оговора об экстрадиции. Поэтому его трудно будет привлечь к ответственности.
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