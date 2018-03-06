С гемодиализа - на митинг. Во Львове на акцию вышли люди с почечной недостаточностью. По случаю Всемирного Дня почки, который отмечают сегодня, они решили напомнить о проблеме с пересадкой органов в Украине. Что мешает спасать жизни так же, как это делают в других странах, - расскажет Галина Якушко.

Отделение гемодиализа Львовской областной больницы. Здесь всегда многолюдно. Отделение работает круглосуточно. Каждые четыре часа меняются больные. Без гемодиализа - им не выжить.

Людмиле - 50. Последние 7 лет она ходит на гемодиализ. Процедуру очистки крови проходит через день - у женщины почечная недостаточность. Донора, который согласился бы отдать свою почку, нет.

"Якщо би пересадку зробити, то потрібно мати донора закон поміняти, щоб можна було навіть трупну нирку, в нас неузаконено це", - говорит Людмила Грисько, пациентка гемодиализа.

"В усіх країнах проходить процес трансплантації, тільки в нас в Україні цього немає, і наші хворі до кінця повинні бути причіплені до тих апаратів штучної нирки, для того щоб підтримувати своє життя".

Доноров нет и у этих людей, собравшихся возле больницы. Все они годами ходят на гемодиализ и мечтают о пересадке почки.

"На один сеанс гемодіалізу, на один всього сеанс, йде 1700 з чимось гривень - на одну людину за рік це є 240 тисяч гривен. Розумієте? А пересадка, сама операція, біля 100 тисяч, і 50 на наступний рік на оті ліки", - говорит Ирина Куцьо, пациентка гемодиализа.

По украинскому законодательству, больной может получить почку только от ближайшего родственника: матери, отца, сестры, брата или ребенка. Но орган родных не всегда подходит.

"Якщо би дійсно в нас в Україні зробили пересадку, ми би мали вибір - одні би люди йшли на пересадку, ті що мають побічні ефекти, вони би собі ходили на гемодіаліз пані супрун, наш міністр я пані супрун поважаю, але вона от як прийшла, вона обіцяла щось зробити, але подивіться, поки що нічого не змінилося", - говорит Оксана Чернота, пациентка гемодиализа.

Решением проблемы могла бы стать пересадка органов смертельно травмированных людей - во время автокатастроф или чрезвычайных происшествий. Но пока это невозможно. Не существует реестра лиц, которые готовы завещать свои органы.

"Як у світі робиться? Є реєстр людей, дійсно оті люди мають дати згоду чи незгоду після моєї смерті, мається, не смерті такої, а де є травма, живий мозок, де є дійсно безвихідь, життя не буде, значіть, дають згоду на видалення органів для трансплантації", - говорит Роман Зубачик, заместитель главврача по хирургической помощи Львовской областной клинической больницы.

Кроме изменений в законодательство, создания реестра потенциальных доноров и его засекречивания - нужно еще провести разъяснительную кампанию среди украинцев. Объяснить - как донорский орган может спасти жизнь другого человека, - говорят медики. Больные же - планируют подобные митинги и в других городах Украины: в Киеве, Харькове и Черкассах. Чтобы об их проблеме узнали как много больше украинцев.