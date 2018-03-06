Очередная катастрофа российского самолета в Сирии, разбился транспортный Ан-26, с пассажирами на борту. 39 человек погибли. О подробностях происшествия - Сергей Ауслендер.

Пока подробностей происшествия крайне мало. Известно, что Ан-26 российского Минобороны заходил на посадку на аэродром Хмеймим. Машина рухнула на землю, не дотянув до посадочной полосы всего полкилометр. на борту находились 26 пассажиров и 6 членов экипажа. Все погибли. По предварительным сообщениям военного ведомства, самолет не был сбит. Основная версия - техническая неисправность.

Это не первая подобная потеря российских ВВС с момента начала сирийской кампании. Напомню, что в конце 2016 возле Сочи разбился Ту-154, летевший в Сирию, тогда погибли 92 человека. Тем временем, в самой Сирии продолжаются активные боевые действия. В международных организациях отмечают, что существенно увечились потери среди гражданского населения.

"Первые два месяца этого года были особенно кровавыми, мы получили сообщения о более чем тысяче детей, которые были убиты и серьезно ранены во всей Сирии только с начала года", - говорит Кристофер Бульрак, представитель ООН.

Основные трагические события сейчас - в Восточной Гуте. Это район в центре Сирии, который контролирует оппозиция. Здесь была создана зона деэскалации, но перемирие не соблюдалось ни одного дня. В последние месяцы в Гуте идут ожесточенные бои между правительственными войсками и отрядами повстанцев. Обе стороны используют тяжелое оружие, а армия Асада активно применяет авиацию.

В налетах участвуют и российские самолеты. В этом месяце сирийская армия усилила атаки на позиции повстанцев, потому что высвободились части, до этого задействованные в боях в провинции Идлиб. Потери среди мирных жителей, только за последние три недели, по оценкам ООН - 700 убитых и около двух тысяч раненых.