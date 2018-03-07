Олександр Лінчевський, який свого часу відзначився як волонтер на сході України, став заступником міністра охорони здоров'я 2 вересня 2016 року за особистим запрошенням Уляни Супрун.

Після цього призначення можна було подумати, що соціальний ліфт в нашій країні нарешті заробив - до влади прийшла людина "не з корумпованої системи", відповідальний і ініціативний лікар, націлений на реформування української медицини. Однак, це не більше, ніж спроба посадити в крісло людину, яка не розуміє азів управлінської діяльності в охороні здоров'я.

Маловідомий заступник міністра на тлі інших гучних корупційних справ в країні здається майже святим, але в його біографії також є ​​темні плями.

Довідка:

Олександр Лінчевський народився 25 жовтня 1975 року. Після закінчення Національного медичного університету імені Богомольця, став інтерном у Київській міській клінічній лікарні №17. Там і затримався на 17 років.

Зараз Лінчевський - заступник міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, торакальний (легеневий) хірург відділення політравми, викладає в Академії післядипломної освіти імені П. Шупика та є медичним директором "Захисту патріотів".

Загальна сума доходів пана Лінчевського за 2016 рік склала 88600 гривен, з яких 70606 грн - заробітна плата, ще 15 тисяч професор заробив від викладацької діяльності. Лікар володіє трьома квартирами, двома легковиками і має на рахунках в банку більше 35 тисяч.

"Краще б він залишався лікарем": кому довірили здоров’я українців?

"Краще б він залишався лікарем", - так згадують сьогодні Лінчевського його колеги-лікарі. І пригадують скандал в 17- тій лікарні часів Майдану, коли всіх поранених звозили на операційний стіл до цієї лікарні. Серед інших, були лікарі, які цілодобово оперували поранених, а «доктор Лінч» (а саме так чиновник вимагає називати його в стінах міністерства) на камеру роздавав інтерв'ю та коментарі з приводу "хабарника" в рядах лікарні. Проте мало хто знає, що тому лікарю просто підкинули конверт з грошима в робочій стіл, за що потім звільнили. Ані ім’я, ані подальшу долю "хабарника" суспільство так і не дізналося, але кар’єру людині знищили. І це на тлі гучного піару, який Лінчевський на цьому робив. Наштовхує на певні думки, чи не так?

Після Майдану, як відомо, доктор в сфері жіночої діагностики Уляна Супрун раптово перетворюється у великого фахівця з тактичної медицини. Так народжується "Захист Патріотів" - громадська організація, заснована у травні 2014 року як гуманітарна ініціатива світового конґресу українців задля послідовного розвитку тактичної медицини та невідкладної допомоги в Україні.

Звичайно, створена Супрун на гроші діаспори школа молодого санінструктура - це круто. "Натівські" аптечки, сучасні джгути, протоколи правильних дій. Але українська медицина - це не тільки курси інструкторів, а ще й обласні управління охорони здоров'я, амбулаторії, лікарні, платні поліклініки, закупівля і сертифікація ліків. "Професійний" заступник цих деталей не знає: він прийшов робити реформи! Та й звідки йому знати?

До 2014-го року хірург зашивав жертв ДТП і нічних розбірок, в 2014-му - постраждалих по обидва боки барикад, нині готує фахівців з тактичної медицини. Любить оперувати. Гарний фахівець, який бюрократичною роботою в житті не займався.

Найгучніший скандал, який пролив світло на найболючіший гнійник в українській медицині, пов'язаний з відомим хірургом Борисом Тодуровим. Лікар розкритикував дії міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун та її "команди", які привели до зриву реалізації програми по серцево-судинним захворюванням.

Саме Супрун і Лінчевський, за словами кардіохірурга, на підтримку якого виступили провідні діячи української медицини, зірвали тендер на 364 млн гривен із закупівлі кардіологічних матеріалів для всієї України.

"Ваша недбалість забрала більше життів українців, ніж війна за останні роки. Ви розумієте свою відповідальність (в тому числі і кримінальну) за халатне ставлення до своїх обов'язків?" - написав тоді Тодуров на своїй сторінці в Facebook.

А Олександр Лінчевський, за словами Тодурова, відмовився включати Інститут серця в список установ, яким дозволяється робити пересадку серця. На листі з проханням задовольнити цю пропозицію, чиновник написав: "Не-а" і намалював зеленим фломастером усміхнену пику.

"Ваш заступник - Лінчевський заблокував роботу Інституту Серця. І не підписав жодного офіційного документа за останні 4 місяці. Уже четвертий місяць він відмовляє нам у відкритті філій в Донецькій і Луганській областях, де населення і військові взагалі залишилися без кардіохірургічної допомоги. Це просто знущання над людьми", - звернувся Тодуров до Супрун.

Проте все марно…

Ще одна життєво важлива для українських онкохворих програма "загинула" через недолугість Супрун і Лінчевського. МОЗ не продовжив програму державної допомоги "Онкологія", а це означає, що онкохворі більше не зможуть розраховувати на фінансову допомогу держави в рамках цієї програми.

"Я б хотіла побачити, як процвітає профілактична медицина, щоб ми мали менше і менше захворювань на онкологічні хвороби. Чому ми повинні лікувати їх всіх? Тому що ми дуже пізно виявляємо ці хвороби, тому що наші пацієнти не відвідують сімейних лікарів", - таким чином виправдала себе Уляна Супрун.

Звичайно, подібні заяви не могли не викликати шквал критики.

Лінчевський також фігурує у скандалі через гроші на лікування важкохворих українців за кордоном. Зокрема, на реалізацію державної програми КПКВК 2301360 "Лікування громадян України за кордоном" до держбюджету України заклали 389 млн гривень. Однак, станом на 14 лютого цього року, ці кошти й досі не використані.

Ця ситуація склалась не сьогодні. Ще влітку минулого року на засіданні Комітету охорони здоров’я ВРУ Лінчевському поставили запитання: "Скільки коштів необхідно для того, щоб громадян України, які стоять в черзі на лікування за кордоном, за тиждень отримали таку можливість?". На що Лінчевський зазначив, що потрібно 186 млн грн. Але він, як голова Комісії, яка вирішує питання направлення українських громадян за кордон (!), навіть не знав, що ця сума була розрахована на 93 людини, а напередодні до цієї кількості додалось ще 26 хворих! Він про цих хворих просто не знав.

Досі суспільство не почуло адекватних коментарів керівництва МОЗу з приводу заміни охорони міністерства. Її, як відомо, замінили на колишніх "добробатівців", які підпорядковуються командиру 2-го взводу "Айдару" Євгену Дикому - викладачеві біології в Києво-Могилянській академії. Дикий, до речі, до цих пір має бути під слідством - колись його затримали за підозрою в спробі незаконного вивезення чотирьох автоматів із зони АТО. Але замість цього він, разом з охороною міністра, працює і. о. директора "Українського науково-дослідного інституту ім. І.І. Мечникова МОЗ України. Може, це ті самі охоронці, яким свого часу фонд "Захист патріотів" продавав "натівські аптечки", працюючи на так званий "Благодійний Фонд Захисту Патріотів"?

І при всьому цьому наша багатостраждальна медицина просто мусить вижити! Хоч і ліків ніхто вже безкоштовно не видає і уколи безкоштовно не роблять. Проте є кваліфіковані лікарі, віддані своїй справі, та й "швидка" на виклик приїжджає, хоч інколи і запізно…Одне вселяє надію: медицина наша так само живуча, як і пацієнти. Пережила попередніх міністрів, переживе і Супрун з Лінчевським…