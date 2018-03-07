Coca-Cola станет алкогольным напитком [ Редактировать ]
Американская компания Coca-Cola планирует создать алкогольный напиток. Соответствующий ход будет сделан впервые за 125 лет для выхода на японский рынок. Содержание спирта не будет превышать 5%. Об этом сообщает The Financial Times.
Эта новость появилась на официальном сайте Coca-Cola сразу после интервью с президентом японского филиала Джорджем Гардуньо.
Гардуньо отметил, что Coca-Cola планирует эксперимент с японским продуктом "чжухай". Это консервированный напиток, в котором есть алкоголь.
Гардуньо отметил, что выход на рынок нового продукта является примером того, что компания расширяет свои возможности и не боится экспериментировать.
"Coca-Cola всегда сосредотачивала свое внимание на безалкогольных напитках, и это будет небольшой эксперимент на определенном сегменте нашего рынка", - сказал Гардуньо.
Напомним, что во Франции на заводе Coca-Cola нашли 370 кг кокаина.
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