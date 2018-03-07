Долина и еще 6 российских деятелей культуры попали под запрет.

Российские деятели культуры Александр Миньков (известен как певец Александр Маршал), Алексей Долматов (известен под псевдонимом рэпера Guf), актер Александр Баширов, актриса Алиса Фрейндлих, певицы Виктория (Вика) Цыганова и Лариса Долина, певец Александр Буйнов попали в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Соответствующий приказ Министерства культуры от 6 марта №184 издан на основании обращения Службы безопасности Украины и опубликован на сайте ведомства.

Буйнов в мае прошлого года выступил с концертом в оккупированном террористами Донецке, Александр Маршал, Долина и Guf были в оккупированном Крыму, Баширов еще в 2014 году ездил в Донбасс поддерживать боевиков, Фрейндлих поддержала аннексию Крыма, Цыганова поет песню о "Новороссии".

15 января в этот перечень были внесены режиссер Никита Михалков, певец Дмитрий Фомин (солист группы Hi-Fi), Василий Вакуленко (рэпер Баста) и телеведущий Дмитрий Шепелев.

На сегодняшний день в перечне фамилии уже 131 российский деятель культуры.

2 марта сообщалось, что Украина отказала во въезде российскому рэп-исполнителю Антохе МС, который планировал дать концерты в Киеве, Харькове и Днепре.