Ларису Долину и Вику Цыганову запретили в Украине [ Редактировать ]
Российские деятели культуры Александр Миньков (известен как певец Александр Маршал), Алексей Долматов (известен под псевдонимом рэпера Guf), актер Александр Баширов, актриса Алиса Фрейндлих, певицы Виктория (Вика) Цыганова и Лариса Долина, певец Александр Буйнов попали в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.
Соответствующий приказ Министерства культуры от 6 марта №184 издан на основании обращения Службы безопасности Украины и опубликован на сайте ведомства.
Буйнов в мае прошлого года выступил с концертом в оккупированном террористами Донецке, Александр Маршал, Долина и Guf были в оккупированном Крыму, Баширов еще в 2014 году ездил в Донбасс поддерживать боевиков, Фрейндлих поддержала аннексию Крыма, Цыганова поет песню о "Новороссии".
15 января в этот перечень были внесены режиссер Никита Михалков, певец Дмитрий Фомин (солист группы Hi-Fi), Василий Вакуленко (рэпер Баста) и телеведущий Дмитрий Шепелев.
На сегодняшний день в перечне фамилии уже 131 российский деятель культуры.
2 марта сообщалось, что Украина отказала во въезде российскому рэп-исполнителю Антохе МС, который планировал дать концерты в Киеве, Харькове и Днепре.
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