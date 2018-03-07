Диггер из Одессы опубликовал фоторепортаж из сети туннелей с рельсами, которая проходит вдоль всего одесского побережья.

Это дренажная система для отвода грунтовых вод и противооползневая защита одесских склонов. Построил ее Киевметрострой еще на рубеже 60-х-70-х годов прошлого века после страшного оползня на 12-й станции Большого Фонтана, когда целая улица с трамвайными рельсами сползла вниз.

В некоторых местах габариты туннеля вполне соответствуют настоящему метро.

Ранее сообщалось про пещеру, расположенную в античном городе Иераполе, которая убивала приближавшихся животных, но была безопасной для людей.