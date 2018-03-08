8 марта - отличный день для отдыха и восстановления сил. Проведите день семьей и просто наслаждайтесь любовью близких.

Овен

Сегодня благоприятный день для налаживания отношений с близкими. Помните, в любой дискуссии главное - слышать своего собеседника.

Телец

У многих представителей знака появится соблазн поиграть на чувствах других людей. Не нужно забывать о том, что ваши желания заканчиваются там, где начинаются желания другого человека. Не переоценивайте свое значение в судьбе других.

Близнецы

Сегодня вам не нужно думать, куда вы потратили деньги. В этот мартовский день можете побаловать себя, потому что вы это заслужили. Если решите вечер провести в компании подруг, то без коктейля "Маргарита" не обойдется.

Рак

Сегодня не стоит заниматься рутинной работой. Повремените с обязанностями, которые никуда от вас не убегут. Отдыхайте и получайте жизненную энергию с самого утра, можно заняться йогой. Одинокие представители знака получат шанс завязать интересное знакомство.

Лев

Сегодня в вашем доме будет день открытых дверей. Очень многие люди захотят с вами пообщаться, поэтому можете не надеяться на спокойствие и одиночество.

Дева

Сегодня вы можете потерять самообладание как в хорошем, так и в плохом смысле. Эта весна может подарить вам новую будоражащую влюбленность, или, наоборот, поселит в вас холодность и равнодушие к партнеру. В любом случае, будьте честны с собой.

Весы

Астрологи советуют не давать никаких обещаний, не брать повышенных обязательств и не слишком доверять обещаниям. А в целом день должен пройти в спокойном ритме, без особых эмоциональных переживаний.

Скорпион

Сегодняшний день сулит позитивные перемены, которые могут коснуться как деловых, так и личных отношений. Вполне вероятно, что в ближайшее время вас ожидают интересные знакомства, которые повлияют на вашу дальнейшую жизнь. Больше времени проводите на свежем воздухе.

Стрелец

Вас ждет потрясающий день. Сегодня вы будете чувственны, как никогда. Многие будут иметь все шансы на успех у противоположного пола. Оттачивайте ваше главное оружие - остроумие и прямолинейность.

Козерог

Сегодня у вас появится возможность доказать своим вторым половинкам, что вы полны теплых чувств. Сегодня время подарков и поцелуев. Наслаждайтесь!

Водолей

В этот день события вокруг вас будут развиваться настолько быстро, что вы можете потерять голову от волнения (в хорошем смысле). Запаситесь терпением, и проживите день с улыбкой.

Рыбы

Сегодня вы будете раскованны и уверенны в себе. В этот день вы получите массу комплиментов, поэтому приготовьтесь заранее. Также, как никогда, вы с легкостью сможете выражать свои чувства и мысли.

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