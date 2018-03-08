Биткоин: курс криптовалюты резко обвалился [ Редактировать ]
фото: pixabay.com
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, после продолжительного периода роста, резко упала. Об этом сообщает Coinmarketcap.
Так, один биткоин стоит $9 816,410
Капитализация криптовалюты - $166 803 900 753.99
Ранее мы публиковали рейтинг самых богатых людей планеты.
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