Стриминговый сервис Netflix объявил о том, что выйдет пятый сезон сериала "Черное зеркало". Об этом сообщается на официальной странице компании в Twitter.

Также к твиту подкреплен короткий 17-секундный тизер со словами "Будущее будет светлее, чем когда-либо".

The future will be brighter than ever. pic.twitter.com/slVeg3VPd7 — Black Mirror (@blackmirror) 5 марта 2018 г.

Ранее творцы сериала говорили о том, что готовы снять продолжение, но официальных заявлений о съемке нового сезона не было. "Черное зеркало" выйдет на Netflix, но дата премьеры пока неизвестна.

Ранее мы писали о том, авторы "Черного зеркала" предскажут длительность отношений.