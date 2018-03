Стриминговый сервис Netflix объявил о том, что выйдет пятый сезон сериала "Черное зеркало". Об этом сообщается на официальной странице компании в Twitter.

Также к твиту подкреплен короткий 17-секундный тизер со словами "Будущее будет светлее, чем когда-либо".

The future will be brighter than ever. pic.twitter.com/slVeg3VPd7