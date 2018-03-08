"Черное зеркало": авторы рассказали о продолжении сериала [ Редактировать ]
Стриминговый сервис Netflix объявил о том, что выйдет пятый сезон сериала "Черное зеркало". Об этом сообщается на официальной странице компании в Twitter.
Также к твиту подкреплен короткий 17-секундный тизер со словами "Будущее будет светлее, чем когда-либо".
The future will be brighter than ever. pic.twitter.com/slVeg3VPd7— Black Mirror (@blackmirror) 5 марта 2018 г.
Ранее творцы сериала говорили о том, что готовы снять продолжение, но официальных заявлений о съемке нового сезона не было. "Черное зеркало" выйдет на Netflix, но дата премьеры пока неизвестна.
Ранее мы писали о том, авторы "Черного зеркала" предскажут длительность отношений.
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