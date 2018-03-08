Жареная картошка может вызывать рак - ученые [ Редактировать ]
Исследователи из Агентства по пищевым стандартам (FSA) Великобритании провели эксперимент на животных, который показал, что акриламид повреждает ДНК и вызывает раковые опухоли. Об этом пишет healthystyle.info.
Так, ученые настоятельно рекомендуют жарить хлеб и картофель исключительно до образования золотистой, а не коричневой корочки, чтобы избежать потребления акриламида, который может вызвать рак.
Наиболее высокие уровни содержания акриламида были зафиксированы в продуктах с высоким содержанием крахмала (хлеб, картофель, крупы, пироги, кофе), которые приготавливались при температуре свыше 120 градусов Цельсия.
Отмечается, что ранее проведенные опыты на животных показали, что акриламид повреждает ДНК и вызывает раковые опухоли, однако эксперты пока не могут с уверенностью сказать, что на человека это вещество оказывает аналогичное влияние.
Напомним, ранее сообщалось, что люди, которые проводят в сидячем положении 10 или более часов в день и уделяют физической активности менее 40 минут в день, подвержены более быстрому старению.
Напомним, ранее медики заявили, что морковь полезна для здоровья.
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