В Ужгороде на Театральной площади произошел инцидент во время общественной акции против насилия над женщинами.

Участниц, которые держали плакаты, посвященные теме акции -"Женщины против насилия", "Люблю есть борщ, а не варить его" - обильно облили краской красного цвета, передает "Голос Карпат".

Тем временем, в центре Киева собрались участницы женского марша, посвященного Международному дню борьбы за права женщин.