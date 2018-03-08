В Ужгороде облили краской участниц марша за права женщин (фото) [ Редактировать ]
В Ужгороде на Театральной площади произошел инцидент во время общественной акции против насилия над женщинами.
Участниц, которые держали плакаты, посвященные теме акции -"Женщины против насилия", "Люблю есть борщ, а не варить его" - обильно облили краской красного цвета, передает "Голос Карпат".
Тем временем, в центре Киева собрались участницы женского марша, посвященного Международному дню борьбы за права женщин.
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