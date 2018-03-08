У "массажа" может быть аж три причины.

Ученые выяснили почему коты и кошки "разминают" лапками друг друга, человека или его вещи. У такого "массажа", как оказалось, может быть аж три причины, пишет znaj.ua.

Ночлег. По словам зоологов, причина одной из самых милых привычек кошачьих берет свое начало из доисторических времен, когда не "одомашненные" коты готовили себе место для сна, сминая траву.

Питание. У исследователей есть и второе объяснение – потребность котов в еде. Эта особенность врожденная и проявляется у животных в детстве, когда котята разминают молочные железы своих матерей перед кормлением.

Симпатия. Эксперты утверждают, что вне зависимости от причин кошачий "массаж" – признак симпатии животного. В подушечках лап кошек и котов есть специальные железы, которые оставляют на человеке или его вещах специальные маркеры. Таким способом животное заявляет о своих правах на человека.

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