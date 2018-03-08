Сколько женщин в Украине служат в армии: министр обороны назвал цифру [ Редактировать ]
В Украине 25 тысяч женщин проходят службу в армии. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак в ходе поздравления с Международным женским днем на своей странице в Facebook.
"Дорогие наши сестры, жены, мамы, дочери, бабушки и все украиночки, которые одели военную форму! Сердечно поздравляю вас с праздником весны, женственности и любви! В этот день мы также говорим и о справедливом и уважительном отношении к женщине во всех ее ипостасях", - отметил министр.
В поздравлении он также сообщил о том, что в украинской армии сейчас проходят службу около 25 тысяч женщин, из которых более 3 тысяч являются офицерами.
"Горнило АТО из них прошли почти 7 тысяч, а 2 тысячи украинок и сейчас выполняют там боевые задачи. Еще более 31 тысячи женщин работают в Вооруженных Силах Украины на гражданских должностях. Вы - невероятные и заслуживаете уважения благодарных украинцев за вашу честность, патриотизм и отвагу", - написал министр.
Напомним, ранее украинских женщин поздравили президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.
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