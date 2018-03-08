День борьбы и равноправия: в Евросоюзе отметили 8 марта [ Редактировать ]
Без выходного и без цветов празднуют сегодняшний день женщины в странах Евросоюза. Чем дальше на запад, тем меньше людей слыхали о букетах в этот день. Что такое 8 марта по-европейски - выясняла наш корреспондент в Брюсселе Елена Абрамович.
В Брюсселе сегодня возле цветочных магазинов нет ажиотажа. Это обычный рабочий день. Если цветы и покупают, то преимущественно для женщин из восточной Европы.
Продажи цветов на 8 марта в Евроквартале немного выросли лет 10-15 назад - после расширения ЕС, когда членство получили Польша, Словакия, страны Балтии. В самой же Бельгии традиции поздравлять женщин в этот день - нет.
"На 8 марта - нет. Цветы дарят на день Валентина, а в день женщин - не особо".
"Нет, никогда не получали подарков, особенно цветов. Можем разве сами друг друга поздравить - на словах".
"Как бы с женской силой! Девушки в этот день гордятся собой, но со стороны мужчин нет внимания".
Впрочем, бывают исключения. Нам удалось встретить бельгийца с розой в руках.
"Это для моей девушки. - Откуда она? - Она из Германии. - Так в Бельгии и Германии все-таки дарят цветы к 8 марта? - Да, и у меня есть коллега из Болгарии, который тоже поздравляет свою девушку. Мало кто так делает, но мне нравится эта традиция".
Более распространенный обычай - 8 марта говорить о проблемах, с которыми сталкиваются женщины. Собирать тематические конференции и дискуссии.
"8 Марта - это не день рождения, не праздник. Это день борьбы против насилия, жертвами которого женщины становятся каждый день. Изнасилования, пытки, контроль, дискриминация и убийства - только из-за того, что мы женщины. И с этим надо бороться", - говорит Линеа Клейзон, активистка Femen из Швеции.
А еще 8 марта в Брюсселе награждают женщин-новаторов. Победительница получает от Еврокомиссии приз - 100 тысяч евро. Кстати, в этой институции более трети руководящих позиций занимают женщины. 4 года назад их было только 11%. И президент Еврокомиссии пообещал - уже до конца этого года показатель достигнет сорока процентов.
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