Без выходного и без цветов празднуют сегодняшний день женщины в странах Евросоюза. Чем дальше на запад, тем меньше людей слыхали о букетах в этот день. Что такое 8 марта по-европейски - выясняла наш корреспондент в Брюсселе Елена Абрамович.

В Брюсселе сегодня возле цветочных магазинов нет ажиотажа. Это обычный рабочий день. Если цветы и покупают, то преимущественно для женщин из восточной Европы.

Продажи цветов на 8 марта в Евроквартале немного выросли лет 10-15 назад - после расширения ЕС, когда членство получили Польша, Словакия, страны Балтии. В самой же Бельгии традиции поздравлять женщин в этот день - нет.

"На 8 марта - нет. Цветы дарят на день Валентина, а в день женщин - не особо".

"Нет, никогда не получали подарков, особенно цветов. Можем разве сами друг друга поздравить - на словах".

"Как бы с женской силой! Девушки в этот день гордятся собой, но со стороны мужчин нет внимания".

Впрочем, бывают исключения. Нам удалось встретить бельгийца с розой в руках.

"Это для моей девушки. - Откуда она? - Она из Германии. - Так в Бельгии и Германии все-таки дарят цветы к 8 марта? - Да, и у меня есть коллега из Болгарии, который тоже поздравляет свою девушку. Мало кто так делает, но мне нравится эта традиция".

Более распространенный обычай - 8 марта говорить о проблемах, с которыми сталкиваются женщины. Собирать тематические конференции и дискуссии.

"8 Марта - это не день рождения, не праздник. Это день борьбы против насилия, жертвами которого женщины становятся каждый день. Изнасилования, пытки, контроль, дискриминация и убийства - только из-за того, что мы женщины. И с этим надо бороться", - говорит Линеа Клейзон, активистка Femen из Швеции.

А еще 8 марта в Брюсселе награждают женщин-новаторов. Победительница получает от Еврокомиссии приз - 100 тысяч евро. Кстати, в этой институции более трети руководящих позиций занимают женщины. 4 года назад их было только 11%. И президент Еврокомиссии пообещал - уже до конца этого года показатель достигнет сорока процентов.