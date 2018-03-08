В МИД отреагировали на заявление об автономии венгров Закарпатья [ Редактировать ]
Об автономии для закарпатских венгров заговорил посол Венгрии в Украине. Он считает, что ничего плохого в этой идее нет.
В украинском МИДе уже отреагировали - заявили, что дипломат превысил свои полномочия. Это же касается и недавнего предложения развернуть в Закарпатье миссию ОБСЕ. По словам замглавы МИДа Елены Зеркаль, этот вопрос планируют обсудить с венграми уже в ближайшее время.
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