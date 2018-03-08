Об автономии для закарпатских венгров заговорил посол Венгрии в Украине. Он считает, что ничего плохого в этой идее нет.

В украинском МИДе уже отреагировали - заявили, что дипломат превысил свои полномочия. Это же касается и недавнего предложения развернуть в Закарпатье миссию ОБСЕ. По словам замглавы МИДа Елены Зеркаль, этот вопрос планируют обсудить с венграми уже в ближайшее время.