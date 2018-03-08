Британские ученые определили яд, которым отравили бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля и его дочь. Это было очень редкое вещество нервно-паралитического действия. Дело теперь квалифицируют как покушение на убийство. За ходом расследования - следит наш британский спецкорр Светлана Чернецкая.

Без изменений. Состояние пострадавших остается критическим. Это уже четвертый день в реанимации для бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Но есть и хорошие новости. Полицейский, который первым прибежал на помощь, очнулся и уже дает показания.

Похоже, он тоже подвергся действию яда, которым отравили отца и дочь. Как оказалось, на улицах этого тихого английского городка применили оружие массового поражения. Ученые определили - это было вещество нервно-паралитического действия. Эта группа ядов запрещена к производству и хранению Конвенцией о химическом оружии.

Полиции предстоит расследовать, каким образом химоружие попало в страну и кто стоит за атакой. Купить такое вещество или создать вне высокотехнологических лабораторий - практически нереально. И все больше подозрений, что за нападением стоят не бандиты, а государство.

"Использование вещества нервно-паралитического действия на британской земле - наглый и безрассудный акт. Это было покушение на убийство, исполненное самым жестоким путем в общественном месте. Следствие быстро продвигается. И правительство намерено действовать без колебаний, как только факты прояснятся", - говорит Абер Радд, министр внутренних дел Великобритании.

Самый известный представитель нервно-паралитических газов - зарин. Его использовали в масштабной атаке на жилые районы Сирии в 2013. Тогда погибли сотни людей. В Сослбери специалисты обследуют дом Сергея Скрипаля.

Просматривают сотни часов видеозаписей с камер наблюдения, пытаясь поймать момент атаки. Исполнитель был довольно профессиональным, чтобы распылить яд незаметно и не заразиться самому. 66-летний Сергей Скрипаль в Великобританию попал в результате обмена шпионами в 2010.

В России он сидел за госизмену, разведчика обвинили в работе на британскую разведку. В это воскресенье он с дочерью вышел в центр города, и в какой-то момент они оба потеряли сознание. Пока в полиции не спешат оглашать список подозреваемых. Но в прессе это нападение сравнивают с отравлением экс-агента ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в 2006.