В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, есть жертвы [ Редактировать ]
Возле города Перемышль (Польша) микроавтобус с украинцами вылетел на встречную полосу и попал под грузовик, передает издание Nowiny24.
"Полицейские установили, что водитель Ford, двигаясь по направлению к Перемышлю, внезапно выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком с прицепом", - говорится в сообщении.
В момент столкновения в автобусе находились шесть украинцев, которые ехали из Старой Бирчи, где работали на реконструкции моста.
"Водитель и пассажир погибли на месте. Еще четверо украинцев с различными травмами попали в больницу. Один из них, в тяжелом состоянии, был транспортирован вертолетом спасательной службы", - сказано в сообщении.
Ранее мы сообщали о столкновении четырех грузовиков на украинской трассе.
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