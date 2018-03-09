В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, есть жертвы

Возле города Перемышль (Польша) микроавтобус с украинцами вылетел на встречную полосу и попал под грузовик, передает издание Nowiny24.

"Полицейские установили, что водитель Ford, двигаясь по направлению к Перемышлю, внезапно выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком с прицепом", - говорится в сообщении.

В момент столкновения в автобусе находились шесть украинцев, которые ехали из Старой Бирчи, где работали на реконструкции моста.

"Водитель и пассажир погибли на месте. Еще четверо украинцев с различными травмами попали в больницу. Один из них, в тяжелом состоянии, был транспортирован вертолетом спасательной службы", - сказано в сообщении.

Ранее мы сообщали о столкновении четырех грузовиков на украинской трассе.