В Киеве мужчине посреди улицы вонзили нож в сердце

В Киеве на улице Машиностроительной (вблизи станции метро Шулявская) убили мужчину, передает dtp.kiev.ua.

Знакомый убитого рассказал, что они приехали к дому на Машиностроительной. Пока водитель парковал автомобиль, мужчина вышел подышать свежим воздухом, а когда он потерялся из виду, водитель пошел искать его.

В 150 метрах от авто водитель нашел окровавленное тело с ножом в сердце. Он достал нож и отбросил в сторону.

Сообщается, что погибший часто одалживал деньги знакомым и есть вероятность, что кто-то решил закрыть долг, не расплачиваясь.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

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