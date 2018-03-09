В Киеве мужчине посреди улицы вонзили нож в сердце [ Редактировать ]
В Киеве на улице Машиностроительной (вблизи станции метро Шулявская) убили мужчину, передает dtp.kiev.ua.
Знакомый убитого рассказал, что они приехали к дому на Машиностроительной. Пока водитель парковал автомобиль, мужчина вышел подышать свежим воздухом, а когда он потерялся из виду, водитель пошел искать его.
В 150 метрах от авто водитель нашел окровавленное тело с ножом в сердце. Он достал нож и отбросил в сторону.
Сообщается, что погибший часто одалживал деньги знакомым и есть вероятность, что кто-то решил закрыть долг, не расплачиваясь.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о самоубийстве полицейского возле резиденции Порошенко.
по теме
Кто стоит за убийством бизнесмена в центре Киева?
Стали известны новые подробности в деле о вчерашнем убийстве в правительственном квартале столицы.
Вбивство в урядовому кварталі: свідки розповіли про свої підозри
Нові подробиці у справі про вбивство бізнесмена Сергія Захарчука, його зарізали у центрі столиці напередоні посеред білого дня. Стало відомо, що підприємець мав проблеми із законом. Брав у банках кредити на чималі суми - за фіктивними документами, був неодноразово підозрюваний у шахрайстві.
Убийство в Киеве: бизнесмена зарезали в правительственном квартале
Кровавое убийство в правительственном квартале столицы. Утром, около 10 часов во вдоре своего дома был зарезан 38 летний бизнесмен Сергей Захарчук.
В Киеве мужчина из-за ревности ударил друга ножом
В Киеве 29-летний киевлянин едва не убил своего друга ножом из-за ревности.
Жестокое убийство: в Киеве муж задушил жену и сбежал
В Киеве на проспекте Маяковского мужчина задушил жену, после чего сбежал, выпрыгнув из окна седьмого этажа.