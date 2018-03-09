День диджея: поздравления в стихах и прозе [ Редактировать ]
В пятницу, 9 марта, во всем мире празднуют День диджея - это не официальный праздник, но важное во всем мире благотворительное событие, которое проходит с 2002 года.
Не забудьте поздравить знакомых диджеев с их праздником, так как эти люди делают нашу жизнь лучше при помощи музыки.
Заводной, симпатичненький такой.
С днем диджея поздравляем, превзойти себя желаем!
Под твои ритмы
Мы станцуем и споем.
Сердечно поздравляю,
Тебя с диджейским днем!
За пультом, хоть не диспетчер,
В темноте, хоть не шахтер.
Вертит диски, управляет
Развеселою толпой.
Дорогой, диджей!
Береги свое здоровье,
Песни клевые включай,
И про медленные танцы,
Милый друг, не забывай.
Диджей, поставь скорей пластинку!
А-ну не трогайте его!
У него сегодня праздник,
Отдыхает от всего.
Поздравляю с Днем диджея и желаю от души неутомимых сил и потрясающих идей, невероятного вдохновения и веселых затей, частых праздников души и зажигательного настроения, позитивного народа и атмосферы счастья вокруг.
Поздравляю с днем диджея! Пусть вас окружает лучшая музыка. А фантастическая эйфория, которую она вызывает - погружает в потрясающие эмоции. Вдохновения всем творцам прекрасного. Исполнения задуманного и больших высот на данном поприще.
Желаю с музыкой по жизни идти не расставаясь. Желаю драйва всегда в груди, вдохновения в душе и светлых мыслей. Работайте с кайфом, дарите людям позитив. Пускай сердце всегда бьется в ритм любимых треков. Легкого вам микрофона, только радостных новостей и крепкого здоровья. С праздником, диджеи!
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