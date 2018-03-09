В пятницу, 9 марта, во всем мире празднуют День диджея - это не официальный праздник, но важное во всем мире благотворительное событие, которое проходит с 2002 года.

Не забудьте поздравить знакомых диджеев с их праздником, так как эти люди делают нашу жизнь лучше при помощи музыки.

Заводной, симпатичненький такой.

С днем диджея поздравляем, превзойти себя желаем!

Под твои ритмы

Мы станцуем и споем.

Сердечно поздравляю,

Тебя с диджейским днем!

За пультом, хоть не диспетчер,

В темноте, хоть не шахтер.

Вертит диски, управляет

Развеселою толпой.

Дорогой, диджей!

Береги свое здоровье,

Песни клевые включай,

И про медленные танцы,

Милый друг, не забывай.

Диджей, поставь скорей пластинку!

А-ну не трогайте его!

У него сегодня праздник,

Отдыхает от всего.

Поздравляю с Днем диджея и желаю от души неутомимых сил и потрясающих идей, невероятного вдохновения и веселых затей, частых праздников души и зажигательного настроения, позитивного народа и атмосферы счастья вокруг.

Поздравляю с днем диджея! Пусть вас окружает лучшая музыка. А фантастическая эйфория, которую она вызывает - погружает в потрясающие эмоции. Вдохновения всем творцам прекрасного. Исполнения задуманного и больших высот на данном поприще.

Желаю с музыкой по жизни идти не расставаясь. Желаю драйва всегда в груди, вдохновения в душе и светлых мыслей. Работайте с кайфом, дарите людям позитив. Пускай сердце всегда бьется в ритм любимых треков. Легкого вам микрофона, только радостных новостей и крепкого здоровья. С праздником, диджеи!

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