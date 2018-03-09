Бывший президент США Барак Обама хочет снимать собственное шоу и ведет переговоры с Netflix. Формат будущего шоу, как и количество эпизодов еще не определены. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Netflix будет платить бывшему президенту за эксклюзивный контент, но о какой сумме идет речь, пока неизвестно, передает Коммерсант. Показывать шоу господина Обамы будут исключительно на стриминговой платформе. По информации NYT, проектом также заинтересовались Apple и Amazon.

По словам источников NYT, в шоу могут разбираться ключевые темы президентства господина Обамы: здравоохранение, миграционная политика, избирательное право, изменение климата. В программе собирается принять участие и жена бывшего президента.

Она, например, может вести передачу о правильном питании. Собеседники издания отмечают, что Барак Обама не будет использовать Netflix для дискуссии с действующим президентом Дональдом Трампом или с другими своими критиками. Наоборот, он будет рассказывать "вдохновляющие истории".

Напомним, что Обама получил письмо с белым порошком.