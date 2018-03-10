Jerry Heil - молодая украинская исполнительница Яна Шемаева, которая стала известной благодаря своему каналу на YouTube и чувственным каверам на The Hardkiss, "Океан Эльзы" и множество других отечественных и западных исполнителей.

В канун Международного женского дня Яна опубликовала на своем канале видео, где спела 4 самых известных песни Олега Винника, положив их на музыку популярных зарубежных исполнителей.

Ранее мы писали о том, что группа "Время и Стекло" выпустила новый трек.