В Самаре во время трагикомедии "Не становись чужим" актер театра "Современник" Михаил Ефремов вышел на сцену с опозданием более чем на полчаса.

Зрители заявили, что актер находился в нетрезвом состоянии, путал текст и говорил тихо. После того, как его попросили говорить громче, актер ответил нецензурным выражением, сообщает ТАСС.

В свою очередь, Ефремов заявил, что зрители не поняли задумку, поскольку постановка очень сложная.

"Дело в том, что это Пинтер (Гарольд Пинтер, английский драматург). Эта пьеса очень сложная. Так получилось, что в Самаре не очень догнали. Я не считаю, что это критика, я считаю что, это зависть", - сказал актер.

Самарский министр культуры Сергей Филиппов назвал безобразным поведение Михаила Ефремова.

"Выходку Ефремова считаю безобразной. Надеюсь, что руководство "Современника" найдет способ извиниться перед самарской публикой. Выбор спектакля на совести организаторов, мне лично пьеса не понравилась. К самому театру отношусь с уважением", - заявил он.

Накануне знаменитый британский певец Элтон Джон прервал концерт из-за фанатов.