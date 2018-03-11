Воскресенье для большинства людей - это совершенно законный выходной день. Мы стараемся обязательно сделать что-либо по дому, поскольку нет возможности, сил и времени на это во все остальные дни недели. Однако многие воздерживаются от домашних хлопот. Почему же нельзя убирать по воскресеньям и что еще нельзя делать в последний день недели, читайте в нашей статье.

Что нельзя делать в воскресенье

Вообще, все довольно просто. Согласно Библии, Господь 6 дней творил мир, а на седьмой - отдыхал. Поэтому последний день недели должен быть посвящен исключительно отдыху, либо работе над собой в духовном плане.

Для большинства людей запрет на работу ассоциируется с праздным времяпрепровождением и ничегонеделанием. Но это далеко от истины. Священнослужители рекомендуют в этот день сходить в церковь, посетить родных и близких, заняться каким-либо творческим делом или же просто почитать интересную, хорошую книгу, словом, подумать о душе и заняться духовным самосовершенствованием.

В воскресный день полезно совершать благие дела и оказывать поддержку всем тем, кто в этом нуждается, и нет ничего страшного в этом случае, если на это потребуются физические затраты и силы.

Что еще нельзя делать

Чего точно нельзя делать в последний день недели, так это заниматься совершенно бесполезными и разрушительными для личности делами. Следует оставить слишком тяжелый физический труд на начало следующей недели, будь то постройка дома, или почему-то возникшее желание активно убираться. В воскресенье время предназначено для души и развития человека, нельзя тратить эти драгоценные часы на что-либо другое.

Как уже уточнялось, этот день лучше посвятить делам духовным, посещению церкви, в крайнем случае – общению с близкими, благотворительности и другим благородным делам.

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