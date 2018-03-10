В Ривному дом бизнесмена забросали гранатами [ Редактировать ]
На этом все несчастья минувшей ночи для Ривного не закончились. Во двор частного дома одного из местных бизнесменов ночью бросили гранату.
Инцидент произошел около часа ночи. В доме в момент нападения находились 38-летний предприниматель с женой и малолетним ребенком. Никто не пострадал. В полиции имя владельца дома не называют.
На месте происшествия правоохранители нашли осколки - предварительно, от гранаты РГД-5. Злоумышленников ищут. Им грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.
"Вибух могла спричинити граната, можливо, на даний час проводиться додатковий огляд. Вибухом пошкоджено паркан, фасад будинку, а також вікна у будинку. Відкрито кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією - хуліганство", - сообщил Александр Панасюк, заместитель начальника ГУ НП Украины в Ривненской области.
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