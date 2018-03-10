Подземка будущего. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск продемонстрировал концепт беспилотного электробуса для подземных тоннелей. Передвигаться капсула будет автоматически - согласно заданному маршруту. А опускаться и подниматься на поверхность - при помощи лифтов, оборудованных на остановках. Предполагается, что курсировать в тоннелях электробусы смогут со скоростью 240 километров в час.

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Электронный полтергейст. Владельцы популярного в США встроенного в колонку помощника "Алекса" - начали активно на него жаловаться в соцсетях. Он, дескать, начинает смеяться когда ему заблагорассудится. Иногда, зловещий смех доносится даже ночью. Пользователи говорят - такие выходки пугают не на шутку. Создается впечатление, что дома завелся полтергейст. Компания-производитель уже отреагировали на жалобы и теперь пытается усмирить свое детище.

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Прокатился на кругленькую сумму. Американец Кенни Бачман задолжал "Uber" - 1600 долларов за поездку. Кенни немного перебрал с алкоголем на вечеринке в городе Моргантаун, штат Западная Вирджиния. Вызвал такси, чтобы добраться до отеля, где он остановился. Однако по ошибке - вбил домашний адрес и отправился в Нью-Джерси - который находится в пятистах километрах оттуда. Очнулся - когда был уже на полпути. Бачман решил рассказать свою историю и собрать деньги на краудфандинговой платформе. Однако, весь долг - оплатила компания по доставке здоровой пищи. Таким образом отблагодарила Кенни за то, что он не сел за руль пьяным.

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Два кита - мама и детеныш - застряли в рыболовецкой сетке у берегов Сальвадора. О двух пленниках властям сообщил местный рыбак. Для их спасения - задействовали целую команду рыбаков, биологов и ветеринаров. Когда млекопитающих освободили - команда спасателей следила за ними еще 15 километров - чтобы убедиться, что молодая мама и детеныш в полном порядке и могут беспроблемно передвигаться.

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Тело - превратилось в художественный холст на международной ярмарке татуировок в Париже. Более четырехсот художников из Азии и Австралии съехались во французскую столицу на эти выходные, чтобы продемонстрировать свое искусство. Ежегодно фестиваль посещают около 35ти тысяч человек. Тату-мастера уверяют - самые популярные рисунки сейчас - это драконы и персонажи видеоигр. Многие, однако, остаются верны классике - иероглифам на шее и бабочкам на пояснице.

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Торжественное открытие Паралимпийских игр - состоялось накануне вечером в Пхенчхане. Представители 48 стран-участниц вышли на стадион под флагами своей страны. Одна из них - Северная Корея - представленная всего двумя атлетами - в этом году дебютировала. Сборная Украины в первый же день завоевала 5 медалей - одно "золото", одно "серебро" и три "бронзы". Первое "золото" Украине принес Виталий Лукьяненко, который выиграл спринт среди мужчин с проблемами зрения.