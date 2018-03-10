Ривненская полиция прошлой ночью ловила пьяного водителя. Участие в погоне принимали пять экипажей. Чтобы уйти от патрульных, злоумышленник специально протаранил одну из машин правоохранителей. Пострадали двое полицейских. Как удалось остановить нарушителя - расскажут наши корреспонденты.

Вот так после столкновения выглядит служебный "Приус". Нарушитель, которого патрульные преследовали ночью, направил свой "Фольксваген" прямо на авто полицейских. Члены экипажа рассказывают: пытались остановить водителя, чтобы предупредить, что он забыл включить фары. Но мужчина - прибавил газа.

"Ми просто їхали, хотіли його притиснути, щоб він не йшов на Соборну вулицю, бо там, самі розумієте, автомобілі, люди, там рух. А він просто не зупиняючись нас б'є в ліву задню дверку і нас просто розвертає. Я десь там втратив свідомість на секунд п'ять", - рассказывает Виктор Мамай, врио командира роты УПП в Ривненской области.

Виктор - был за рулем "Приуса". После происшествия - попал в больницу. Врачи говорят: если бы не сработали подушки безопасности - последствия ДТП могли бы стать гораздо серьезнее. Ведь удар пришелся как раз на сторону водителя.

"В нього запідозрено травматичне ушкодження центральної нервової системи. Враховуючи механізм травматизації, зрозуміло, що потерпілому значно пощастило, наразі його життю та здоров'ю нічого не загрожує, стан його абсолютно стабільний", - сообщил Мирослав Дацишин, нейрохирург Центральной городской больницы Ровно.

Напарник Виктора, Игорь, тоже в больнице, у него ушиб позвоночника.

"- Коли врізався, удар і все…

- А ви що, намагалися йому перегородити дорогу?

- Не намагалися, ми хотіли перед ним проїхати, але він не реагував на сигнали - ні світлові, ні звукові, навіть не гальмував.

- Пішов на таран?

- Так", - рассказывает Игорь Видничук, инспектор УПП в Ривненской области:

К этому моменту авто нарушителя преследовали, а также поджидали для перехвата уже несколько патрульных экипажей. После того, как злоумышленник протаранил авто коллег - полицейские открыли огонь.

"Один із наших інспекторів, котрий перебував на проїжджій частині оголив табельну вогнепальну зброю, привів її в готовність, і здійснив два постріли, один з яких потрапив в бампер лівої передньої частини транспортного засобу, інший у колесо", - сообщил Андрей Крутень, заместитель начальника УПП в Ривненской области.

Только так копам удалось остановить беглеца. Сейчас он задержан. Ему - 23 года, он - из Дубровицкого района. Во время погони и стрельбы - не пострадал.

"Прийняте рішення про початок досудового розслідування по кримінальних провадженнях за первинною правовою кваліфікацією ст. 345 ч. 2 та 342 ч.2 . Це опір та нанесення тілесних ушкоджень працівникам поліції під час виконання ними своїх службових обов'язків", - подчеркнул Александр Панасюк, заместитель начальника ГУ НП Украины в Ривненской области.

В полиции рассказали: водитель "Фольксвагена" - был пьян. Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы.