В Таиланде разбился самолет, есть жертвы Источник: EPA / UPG

На острове Пхукет (Таиланд) легкомоторный самолет потерпел крушение, передает Xinhua.

В результате произошедшего погибли два человека, еще два госпитализированы с серьезными травмами.

Сообщается, что самолет не смог успешно приземлиться из-за сильного ветра и неполадок в двигателе.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о крушении самолета в Германии.