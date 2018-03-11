В Таиланде разбился самолет, есть жертвы [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
На острове Пхукет (Таиланд) легкомоторный самолет потерпел крушение, передает Xinhua.
В результате произошедшего погибли два человека, еще два госпитализированы с серьезными травмами.
Сообщается, что самолет не смог успешно приземлиться из-за сильного ветра и неполадок в двигателе.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о крушении самолета в Германии.
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