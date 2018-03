Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести новые пошлины на европейские товары, если Евросоюз не отменит ограничения на ввоз американской продукции.

Это же условие он озвучил для отмены пошлин на импорт в США стали и алюминия.

"Европейский союз, замечательные страны, которые плохо обращаются с США в вопросах торговли, жалуются по поводу пошлин на сталь и алюминий. Если они отменят свои ужасные ограничения и пошлины на американские товары, мы поступим так же. Большой дефицит. В ином случае, введем пошлины на автомобили и другие товары из Европы. Так будет честно!", - написал Трамп в Twitter.

The European Union, wonderful countries who treat the U.S. very badly on trade, are complaining about the tariffs on Steel & Aluminum. If they drop their horrific barriers & tariffs on U.S. products going in, we will likewise drop ours. Big Deficit. If not, we Tax Cars etc. FAIR!