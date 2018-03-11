В Антарктиде пингвины записали селфи-видео [ Редактировать ]
В Антарктиде королевские пингвины записали селфи-видео на камеру, оставленную участником экспедиции возле научно-исследовательской станции.
Ранее мы сообщали, что в Антарктиде обнаружили огромную колонию пингвинов.
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