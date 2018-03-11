В Киеве временно закроют три станции метро [ Редактировать ]
11 марта из-за футбольного матча между командами "Динамо" и "Верес", который пройдет в НСК "Олимпийский" ограничат вход на некоторые станции метро, передает пресс-служба киевского метрополитена.
После окончания матча возможны ограничения на вход на станциях "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".
Ранее, в день рождения Тараса Шевченко, киевляне могли оплатить проезд декламированием стихотворений.
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